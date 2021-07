Weinschule, Folge 8: Wien

Es wird a Wein sein …" so der Refrain eines bekannten Wienerliedes. Welchen Stellenwert der Wiener Wein hat, zeigt aber nicht nur dieses Liedgut und die nach wie vor wichtige Wiener Heurigenkultur, sondern auch die steil nach oben zeigende Erfolgskurve des Wiener Weins in den letzten Jahren.



Wien blickt, wie keine andere Metropole der Welt, auf eine jahrhundertelange Weinbaugeschichte zurück. Bereits zur Zeit der Kelten wurde auf dem geschichtsträchtigen Boden Wein angebaut und auch die Römer wussten die Weingebiete in und um Wien, bzw. das damalige "Vindobona", zu schätzen und zu nutzen. Nachweisbar ist der Wiener Weinbau erstmals ab 1132. Wurde im Mittelalter noch in allen Bezirken der Stadt Wein angebaut, so verlagerte sich der Schwerpunkt der Rebkultur nach und nach in die äußeren Bezirke. Heute gedeiht der Wiener Wein hauptsächlich in den Vororten und am Stadtrand. Dort findet man auch die traditionellen Wiener Heurigen, die als identitätsstiftend für die Stadt und die Kultur in erster Linie der Genusskultur gesehen werden können. Manche sehen sie allerdings als Hemmnis für die Umsätze, wird doch nur für den Hausgebrauch produziert. Genau in diesem Dualismus haben die Winzer aber ihre Chance entdeckt, direkten Kundenkontakt zu pflegen, der von unermesslichem Wert ist.

Auf den rund 700 Hektar Rebfläche wird heute ein moderner und zukunftsorientierter Weinbau betrieben. Hervorzuheben wäre an dieser Stelle die WienWein-Gruppe, die sich seit rund vier Jahren in den Dienst des Wiener Weins gestellt hat. Wiens führende Winzergruppe ist kürzlich um zwei Vorzeige-Betriebe gewachsen - und vereint umso mehr die Spitze des Wiener Weinbaus. Rainer Christ, Michael Edlmoser, Fritz Wieninger und Richard Zahel werden zukünftig gemeinsam mit dem Weingut Cobenzl und Mayer am Pfarrplatz die Qualität und den Ruf des Wiener Weins weiter stärken.



Dass das Weinbaugebiet selbstbewusst auftritt, wird alljährlich beim Wiener Weinpreis gezeigt. Im Rahmen der Landesweinbewertung wird der Wiener Wein auf einzigartige Weise in Szene gesetzt und dem weininteressierten Publikum präsentiert.