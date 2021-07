Weinschule, Folge 15: Die Steiermark

Die Weinregion Steiermark ist in drei Weinbaugebiete eingeteilt, die durch unterschiedliche Klimazonen geprägt sind: Die Weststeiermark, die Südoststeiermark und die Südsteiermark. Durch das Steirische Weinland ziehen sich acht Weinstraßen - wie etwa die Schilcher- oder die Südoststeirische Hügelland-Weinstraße, an denen auch die meisten Weingüter liegen. Wein wird in der Steiermark bereits seit 400 v.Chr. kultiviert.



KURIER.at und Vinorama präsentieren Ihnen in der letzten Weinschule die Besonderheiten der Weinbaugebiete Südost- und Weststeiermark. Verkosten Sie mit uns die gebietstypischen Weine vom Zweigelt bis zum Schilcher Frizzante der Weingüter Winkler-Hermaden ( Kapfenstein), Reiterer ( Wies), Neumeister ( Straden)

und Frauwallner ( Straden).



Nähere Informationen zu den Winzern und ihren Weinen aus der Weinbauregionen West- und Südoststeiermark plus dem Bestelllink für das West- und Südoststeiermark-Pakets (frei Haus) zum Preis von 39,90,- Euro (statt 52,50,- Euro) finden Sie ebenfalls in der Bilderstrecke