Wein & Co-Chef Kammerer will nicht mehr verkaufen

Expandieren will Kammerer derzeit mit einer neuen Social-Media-Strategie, Suchmaschinen-Optimierung und Werbung bei Google, mehr Veranstaltungen und Kooperationen. Grundsätzlich kann sich Kammerer einen Standort in Deutschland vorstellen, wo Wein & Co viel online verkauft.

Derzeit macht die Weinhandelskette rund ein Drittel des Online-Umsatzes in Deutschland. Wenn man in Deutschland einen Standort eröffnen würde, etwa in München, dann nur mit einem etablierten Partner, so Kammerer.

Ein Thema bei Wein & Co ist auch, die Gastronomie in den Weinbars an einen externen Partner zu verpachten. In Graz sei man damit sehr erfolgreich, in Wien überlege man diesen Schritt.

Für den Wein & Co-Chef war die Gründung der Weinhandelskette vor 25 Jahren "wie eine Abenteuerreise. Nur wenige haben geglaubt, dass es Sinn macht". Im Jahr 1993 gründete der damalige Fliesenhändler Kammerer die Weinhandelskette mit sechs Filialen. Im Jahr 1998 verkaufte Kammerer das Fliesenhandelsgeschäft für einen Millionenbetrag. Bis 2012 wuchs der Umsatz kontinuierlich, seitdem stagnierten die Erlöse. Die Expansion im Online-Handel soll künftig die Umsätze wieder pushen.