Weihnachtliches Konfekt aus der eigenen Küche

Die kleinen Pralinen sind schnell und einfach gerollt. Probiere Sie ihre Lieblingsmischung aus Vollmilch- und Bitterschokolade aus.



Zutaten für ca. 40 Stück



- 125 g Sahne

- 1 Vanilleschote

- 200 g Zartbitterschokolade oder je 100 g Zartbitter und Vollmilchschokolade

- 2 EL Puderzucker oder Kakao

Zeitbedarf · 20 Minuten + 2 Stunden kühlen



So geht's



1. Die Sahne in einem Topf zum Kochen bringen. Die Vanilleschote mit einem scharfen Messer längs aufschlitzen, das Mark in die Sahne schaben, die Schote ebenfalls in die heiße Sahne geben. 10 Minuten ziehen lassen. Aufpassen, dass die Sahne nicht überkocht. Die Vanilleschote herausnehmen.



2. Die Schokolade in kleine Stücke hacken, unter Rühren in der warmen Sahne aufl ösen. Die Mischung kalt stellen und fest werden lassen.



3. Puderzucker oder Kakao in einen tiefen Teller sieben. Von der Trüffelmasse kirschgroße Stücke abstechen. Zu Kugeln rollen, in den Teller legen und durch Rütteln gleichmäßig mit dem Puderzucker oder Kakao überziehen.



4. Die Trüffel in Papiermanschetten setzen und in eine Schachtel oder Dose verpacken. Kühl aufbewahrt, sind sie 10-12 Tage haltbar.



Die Varianten

Krokantkugeln: Wie die Schokotrüffel zubereiten, aber zusätzlich 2 EL Krokantstreusel unterrühren. Die fertigen Kugeln in Krokant wälzen.



Kaffeetrüffel: Wie die Schokotrüffel zubereiten, aber zusätzlich 2 - 3 EL Espresso unterrühren. Die Kugeln in einer Mischung aus 2 EL Puderzucker und 1 EL Instantkaffee

wälzen.



SO SCHMECKT'S AUCH

Wenn Sie statt Vanille 2 EL Assam oder Earl Grey in einem Teefilter in der heißen Sahne ziehen lassen, bekommen Sie feine Teetrüffel.

Für Zimttrüffel rühren Sie 1 gestrichenen EL gemahlenen Zimt zusammen mit der Schokolade in die Sahne.