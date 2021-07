Warum Landwirte Weizen plötzlich gießen müssen

Kaul

Tropfbewässerung

Wer einen Garten besitzt, sollte ihn am besten in der Nacht gießen, früh am Morgen und spätabends wären auch passend, erklärte: "Wenn die Sonne draufknallt, verdunstet das meiste nämlich gleich wieder." Eine, bei der Rohre am Boden verlegt werden, aus denen stetig geringe Mengen an Wasser tropfen, sei dem Gießen per Gartenschlauch oder Sprinkler weit überlegen. Dabei verdunsten nämlich bis zu 70 Prozent des eingesetzten Wassers in der Luft und gelangen gar nicht zu den Pflanzen. "Bei derwird jedoch das meiste des investierten Wassers an die Pflanzen gebracht", sagte er. Solche Systeme seien etwa in Baumärkten "relativ günstig" erhältlich.

Auch aus einem anderen Grund sollte man nicht zur Mittagshitze gießen, nämlich weil Pflanzen dadurch Verbrennungen erleiden. Berufsgärtner haben dieses Phänomen lange Zeit es als Laien-Irrtum abgetan, doch ungarische Pflanzenforscher zeigten vor einigen Jahren, dass Wassertröpfchen tatsächlich Sonnenstrahlen wie Brenngläser bündeln und die Blätter darunter massiv geschädigt werden.

Nicht nur den Wiesen- und Feldpflanzen, auch den Bäumen würde es bei Hitze und Trockenheit helfen, wenn man sie gießt, sagte Müller. Allerdings müsste man hier große Mengen Wasser zuführen und der Effekt wäre nur kurzfristig. "Wegen des extremen Wasserverbrauchs würde ich dies nicht generell empfehlen", betonte der Waldexperte.