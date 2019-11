Warum "Bambusware"-Becher nichts für heiße Getränke sind

Bereits im heurigen Juli zeigten sich bei einer Bambusbecher-Untersuchung der Stiftung Warentest in vier von zwölf Bechern bereits nach der dritten Befüllung sehr hohe Gehalte von Melamin, in drei weiteren nach der siebenten Befüllung. Auch Form­aldehyd fand sich in teilweise hohen Mengen. Insgesamt sind von zwölf verschiedenen Bechern mehr als die Hälfte durchgeflogen.