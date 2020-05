Wahrscheinlich das beste Frucht-Eis der Welt

In Brasilien ist Cairu-Eis der Hit. Cairu-Eis ist handwerklich erzeugtes Eis mit und aus tropischen Amazonas-Früchten. Die Einwohner Belems, Hauptstadt des Amazonas-Bundesstaates, Pará sind verrückt danach. Die Touristen nicht weniger. In Rio de Janeiro, Sao Paolo, Brasilia und Manaus haben die Cairu-Besitzer José und Ruth Laiun längst einige Filialen aufgesperrt. Ihr Wissen, in das auch Erfahrungen der Indios eingeflossen sind, war bisher top secret. Die Eis-verrückten Brasilianer jedenfalls sprechen vom besten Eis der Welt.

Brasilien ist weit weg. Was geht uns das also an? Die Laiuns haben ihr gehütetes Rezept und ihr Wissen jetzt doch verkauft und zwar an ein österreichisches Unternehmen, das gleich die Lizenz für ganz Europa miterworben hat. Eine Red-Bull-Erfolgsstory auf dem Eis-Sektor? Das Konzept klingt gut. Die verwendeten Früchte, deren Namen bei uns wahrscheinlich nicht vielen geläufig sind, haben nicht zuletzt durch ihre gesundheitsfördernde Wirkung in Brasilien und im gesundheitsbesessenen Kalifornien Bekanntheit erlangt.