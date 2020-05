Unger und Kleins große Idee

Lag aber vieleicht auch an den Ansprüchen an den geeigneten Standort. Der scheint jetzt gefunden. Unger und Kleins Wein - und Kaffeebar hat im Hochhaus in der Herrengasse eine Unterkunft gefunden, die den Ansprüchen an die Architektur der Betreiber ziemlich entspricht. Das Raumgefühl verdankt die doch recht winzige Bar der gestalterischen Kraft der Architekten von BEHF (FABIOS), das kulinarische Innenleben soll sich vom Touri-Trash der näheren Umgebung abheben. Was jetzt keine Überraschung ist. Weine wird es geben, kleine Snacks zum Frühstück und zwischendurch und abends etwas Warmes aus der Küche des großartigen "Finsteren Sterns 2". Der Kaffee zum Morgenkipferl kommt von einem der namhafteren Produzenten Europas. Es ist die „Andraschko Kaffee Manufaktur“, die sich Unger und Klein ausgesucht haben. So wie es aussieht, hat Wien einen neuen Place to be. Ein Lokalaugenschein folgt in Kürze.