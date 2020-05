Alpine Küche macht das Rennen

Nur Lech hat mehr Haubenrestaurants. Während am Hahnenkammwochenende (dieses Jahr: von 24. bis 27. Jänner) die Pizza und die Bratwurst das Rennen machen, von deren halb verdauten Resten sich ein Teil der Besucher Stunden später auch gleich wieder an ausgewählten Straßenecken des Orts-Zentrums trennt, geht es in den bekannten und guten Wirtshäusern, Hütten und Restaurants wie gewohnt gediegen zu.

Es brummt die Gastwirtschaft, auch wenn so mancher honoriger Oberkeller hinter vorgehaltener Hand erzählt, dass mit wirklich raffinierter Cuisine nur am Wochenende ein Geschäft zu machen sei. Ansonsten, so hört man dann, blieben auch in Kitzbühel die noblen Restaurants leer, was an der Krise einerseits, vielleicht aber auch an gelangweilten Gästen andererseits lieben kann.