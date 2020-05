Trüffel aus dem Wienerwald

Der beste Trüffelbaum in Mitteleuropa ist die Hainbuche - nicht zu verwechseln mit der (Rot-) Buche, die botanisch einer völlig anderen Familie angehört. Aber auch andere heimische Bäume eignen sich zur Trüffelzucht, so zum Beispiel die Eichen und die Schwarzföhre. 5000 Jungbäumchen der Firma "Trüffelgarten" wachsen in seinem Gewächshaus im Wienerwald. Vor allem für den Export. In Deutschland erlebt die Trüffelkultur eine Renaissance. "Wenn ein Deutscher eine Trüffelplantage anlegt, dann kauft er einige Hundert Bäumchen. Ein Österreicher - noch - fünf."



Drei Bäumchen sollten es schon sein, wenn man in seinem Garten eine private Mini-Trüffelzucht starten will. Rund um jeden Baum muss eine 1 Quadratmeter große Fläche von Unkraut freigehalten werden. Je höher die Bäume wachsen, umso wichtiger ist das Auslichten des Laubes, damit genug Licht auf den Boden fällt, das wiederum das Bodenleben anregt. Bevor man ein Trüffelbäumchen setzt, schickt man eine Bodenprobe in ein Labor bzw. zu Tony Pla nach Eichgraben (Burwegstraße 88). Ist die Bodenreaktion zu sauer, muss in vorgegebener Dosierung gekalkt werden.



VERANSTALTUNGSTIPP

Die nächsten Trüffelzucht-Seminare finden im Frühsommer 2012 in Eichgraben statt. Anmeldungen an trueffelgarten.at@gmail.com.