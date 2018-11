Supermarktmagazin: Chefredakteur nach Anti-Veganer-Sager entlassen

Funktion zurückgelegt

Sitwell zog rasch Konsequenzen. Wie ein Sprecher der Supermarktkette gegenüber dem Independent sagte, habe Sitwell seine Funktion als Chefredakteur "mit sofortiger Wirkung zurückgelegt".

"Wir wurden von John Brown Media, die das Waitrose & Partners Food Magazine produzieren, informiert, dass William Sitwell mit sofortiger Wirkung als Herausgeber des Waitrose & Partners Food Magazine zurücktritt." In Anbetracht der jüngsten Kommentare von Sitwell hätte man John Brown Media mitgeteilt, "dass wir der Ansicht sind, dass dies der angemessene und richtige Schritt ist". Für Sitwells Beitrag zur Publikation sei man "dankbar".

"Liebe Menschen jeden Appetits"

Auch dieser hat sich mittlerweile mit einem Statement an Buzzfeed zu Wort gemeldet: "Ich liebe und respektiere Menschen jeden Appetits, sei es Veganer, Vegetarier oder Fleischesser, und das habe ich Woche für Woche durch Artikel, Redigieren und Veröffentlichungen gezeigt." Er entschuldige sich "bei jedem, den ich beleidigt oder verärgert habe".

In einem Instagram-Posting veröffentlichte Sitwell, der in Großbritannien unter anderem aus der BBC-Produktion "Master Chef" bekannt ist, am Mittwoch die offiziellen Statements von Waitrose - und entschuldigte sich nochmals bei allen "food- and life-loving" Veganern.