Video: Britischer Metzger bedroht Veganer mit rohem Fleisch

Am 28. Juli fand sich eine Gruppe von Veganern am Kirkgate Market in der britischen Stadt Leeds zu einem, wie sie sagen, "stillen Protest" zusammen. Gar nicht "still" reagierte ein Metzger, der auf dem Markt Fleisch verkaufte, auf die Demonstranten: Er bedrohte diese mit rohen Fleischstücken.

Wie der Independent berichtet, zogen die protestierenden Menschen mit Schildern durch das Marktgelände. Auf diesen seien Sätze wie "Menschen müssen kein Tierfleisch konsumieren, um zu überleben und zu gedeihen" zu lesen gewesen, heißt es in dem Artikel.

Drohgebärden und rohes Fleisch

Bei den Marktfleischern rief das gewaltigen Unmut hervor. Ein Metzger ließ sich dazu hinreißen, die Demonstranten zu attackieren. In einem Video ist zu sehen, wie der Mann schimpfend und mit erhobenen Fleischstücken auf die Passanten zuläuft.