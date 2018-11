Stink-Tofu und frittierte Tarantel: Reise-Tipps für Foodies

- Arbroath-Smokies, Schottland

Es ist zwar ein weniger bekanntes schottisches Gericht, aber von der EU geschützt, ähnlich wie Champagner oder Prosciutto. Bei Smokies handelt es sich um Schellfisch mit Rückgrat, der geräuchert wird. Das Aroma entwickelt sich an der frischen Luft am besten. Lonely Planet-Tipp: Spink & Sons oder bei Old Boatyard und Old Brewhouse.

- Fëgesë, Tirana

So simpel, und schmeckt: gegrillte Paprika, Paradeiser und Zwiebeln, mit Hüttenkäse sautiert, serviert mit Brot. Dazu Weißwein. Wo: In traditionellen Lokalen.

- Leipäjuusto, Lappland

Aussehen ist nicht alles. Die Nachspeise sieht aus wie ein Toast mit etwas klumpiger Soße. Konkret handelt es sich dabei um „Brotkäse“, gebackenen Käse mit mildem Geschmack. Dazu wird Moltebeerenmarmelade gereicht. Lonely Planet empfiehlt ihn in Santa’s Salmon Place’s, Santa Clause Village, Rovaniemi. Ein Dessert für fröhliche Weihnachten, oder?

- Wallabyschwanzsuppe, Australien

Vorab: Wallabys sind Kängurus. Die Suppe aus Wallabyschwänzen von Flinders Island wird doppelt gekocht, es handelt sich um eine Brühe mit Gojibeeren, Ingwer und wilder Yamswurzel. Am besten im Flower Drum Restaurant in Melbourne.

- Stinkender Tofu, Taipeh

Nomen est omen, der Snack stinkt tatsächlich. Der Geruch wird irgendwo zwischen getragenen Sportsocken und Schweiß angesiedelt. Der Tofu wird dafür in einer Gewürzlake fermentiert, dazu passt Kohl oder Chili bzw. überhaupt Saures. Wo? Am besten am Shilin Night Market in Taipeh.