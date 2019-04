Marchfelder Spargel: Frühlingsboten unter der Tuchent

Weiß oder pupur

Der erste Spargel schmeckt immer am besten – ist er doch das erste heimische Gemüse, das man nach dem Winter kaufen kann. Am beliebtesten sind die weißen Stangen – das ist nicht überall so. Franzosen mögen etwa die violette Variante besonders, während Spargelbauer Magoschitz den grünen Spargel mag: „Einfach auf dem Grill oder in der Pfanne braten und Käse darüber reiben. Dazu ein Wildschweinschinken. Perfekt!“, schwärmt er.

Grün, purpur oder weiß – die Farbe verrät weniger über die Sorte als über den „Reifezustand“: Weißer Spargel hat nie Tageslicht gesehen. Sobald die Spitze nämlich aus dem Erdhügel lugt, färbt sie sich zuerst violett, später grün. Klingt paradox, ist aber in der Natur gar nicht so selten: „Das kennen Sie vielleicht von ihrem Rosenstrauch. Da sind die Blätter zuerst rötlich und werden erst später grün“, erläutert Magoschitz, der in Mannsdorf zu Hause ist. Weil sich hierzulande die weiße Ware am besten verkauft, achten die Bauern darauf, dass der Spargel die Sonne nie zu sehen bekommt – ein Grund, warum die Felder mit Folien bedeckt werden.