Sie sind jung und sie brauchen den Ruhm.

Viktoria Kugler's Weine sind dann im Februar als Gast in den Weingläsern des Schloßquadrats präsent. Wie Sie sicher schon wissen, findet die krönende Schlussveranstaltung, bei der die Besten der Jungen mit der Schloßquadrattrophy ausgezeichnet werden, am 3.Mai statt. Jury und Publikum werden da gemeinsam küren, was ihnen am besten mundet. Und ein junger Winzer oder eine junge Winzerin wird sich um ihren Bekanntheitsgrad hoffentlich keine Sorgen mehr machen müssen.