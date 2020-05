Schon probiert? Sake Spumante

Früher, als die Schaumweinkultur in Österreich in der Steinzeit war, stand auf den Sektflaschen Halbsüß. (Steht vielleicht heute auch noch dort. Man muss mal wieder in den Supermarkt.) Das trifft es irgendwie. Doch dieser Spumante ist feinperliger als Sekt (klar), leichter im Alkohol und rinnt als Aperitif genauso gut runter wie zum Sushi (Empfehlung: Makrele oder rohe Garnele, wegen der Süße) und vor allem zu Desserts auf Fruchbasis, also weniger zu Salzburger Nockerl und eher vielleicht zu einem Sorbet oder auch einem Fruchtsalat mit Sojasauce. Sein Sake-Aroma ist schwer suchtgefährdend. Wahrscheinlich scheitert es nur an den lieferbaren Mengen, dass diese Köstlichkeit der Drink des kommenden Sommers wird.



Unkai, Grand Hotel, Kärtner Ring 9, 1010 Wien, Tel.: +43-1-51580