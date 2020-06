Schneller Teller: Ochsenherz, Pfirsiche, Grillhendl

Vom vielfältigen Angebot an Paradeisern, das man mittlerweile sogar in einigen Supermärkten bekommt (man hört und staunt), ist die Sorte Ochsenherz sicher eine der bekanntesten und beliebtesten. Warum? Vielleicht liegt es am archaisch klingenden Namen, vielleicht auch am Geschmack. Paradeiser werden jedenfalls in unserer Serie Schneller Teller während der kommenden Wochen öfter auftauchen.