Schnecken in der Karwoche

... Schnecken in der Küche eine lange Tradition haben, die sogar bis ins Mittelalter zurückreicht? Auch die alten Römer schätzten die Delikatesse bereits sehr, da ihr eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wurde.

... man in Wien Schnecken früher besonders gerne gekocht, in Knoblauchbutter geschwenkt, in Bierteig getaucht und abschließend in Schweineschmalz herausgebacken hat?

... Schneckenfleisch arm an Fettgehalt, aber dafür reich an Omega-3-Fettsäuren ist? Das Fleisch hat drei Mal so viel Protein wie ein Steak und kaum Cholesterin.

... Franzosen und Italiener am häufigsten Schnecken verzehren?