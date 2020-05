Schenken Sie doch zu St.Valentin Diamanten

Blumen werden im kulinarischen Ressort ja weniger detailliert aufgeführt. Wir sagen nur, dass es Dinge gibt, die einfach besser schmecken als Rosen. Und auch besser als Unterwäsche. Zum Beispiel zwei Schöpfungen des möglicherweise besten Patissiers, der gerade in Wien werkt, des (natürlich) Franzosen Pierre Reboul, der unter anderem die besten Croissants in town (Orlando di Castello) verantwortet. Eines nennt sich anlassgemäß Valenins Diamant und ist ein großes Meisterstück des süßen Handwerks, etwas, das man schenkt, wenn man zum Beispiel kein großer Redner ist und jemandem wirklich sagen will, dass einem an seiner/ihrer Gegenwart gelegen ist. Wir sagen nur: Vollmilchpassionsmousse mit Ingwer-Creme Brulée und exotischen Karamell.