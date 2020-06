Sarah Wiener wechselt die Seite

KURIER: Gratulation, Frau Wiener, aber ist es für Sie nicht komisch, einmal nicht als Köchin ausgezeichnet zu werden?

Sarah Wiener: Im Gegenteil, das ist absolut schlüssig. Ohne feinen Geschmack kann man gar keine gute Köchin sein.

Geehrt wurden Sie im Steirereck, das gerade zum elftbesten Restaurant der Welt gekürt wurde. Gehen Sie da auch privat hin, wenn Sie mal in Wien sind?

Sehr oft, weil ich den Platz so liebe. Besonders unten am Fluss in der Meierei in der Sonne zu sitzen und zu genießen, ist etwas, was ich sehr mag. Außerdem bin ich im Nebengebäude in den Kindergarten gegangen und habe meine ganze Kindheit im Stadtpark verbracht.