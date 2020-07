Salz und Pfeffer: Heuriger Spätrot

Was man von einem Heurigen ungefähr zu erwarten hat, das weiß man in diesem Land ja. Und genau das wollten Johanna und Johannes Gebeshuber aus Gumpoldskirchen aber nicht, als sie vor ein paar Monaten den schwiegerelterlichen Traditions-Heurigen Bruckberger übernahmen.

Also statteten sie das uralte Gewölbe nicht nur mit zeitgemäß schlichtem Mobiliar aus, sondern vor allem mit einem Küchenchef, der zwar auch zeitgemäß, aber alles andere als schlicht ist: Harald Brunner, einst Sous-Chef im Korso, und später an diversen Orten als Großmeister der Fusionsküche bekannt. Verkocht und aufgeschnitten werden da jetzt nur Produkte der Kategorie bio, regional oder "Slow Food", vegetarische Gerichte abseits der Gemüseplatte sind ein wesentlicher und erfreulicher Bestandteil der Karte. Besonders überzeugend: die Schinken und Salamis vom Sonnenschwein (7,80 € und 8,80 €), der Rollmops von der roh marinierten Gebirgsforelle (7,90 €), geräucherte und gesurte Entenbrust (8,40 €), extrazarte Speckknödel (7,90 €) oder die knusprige Spanferkelstelze, die Harald Brunner mit Sternanis und Ingwer zubereitet (11,90 €). Ergänzt wird die Karte um Tagesgerichte aus Zutaten, die gerade frisch und gut sind, die glasierte Kalbsleber mit Apfel und Topinambur war schlicht und ergreifend himmlisch (12,50 €). So gut aß man in Gumpoldskirchen schon lange nicht mehr.

Heuriger Spaetrot, 2352 Gumpolds- kirchen, Wiener Str. 1,  02252/62 129, Mi-Mo 11-23,

www.heuriger- spaetrot.com