Salz und Pfeffer: Dstrikt

Luxus-Hotels eröffnen ja nicht alle Tage, und wenn am Stubenring gleich ein Ritz-Carlton aufmacht, dann sorgt das für Aufmerksamkeit. Auch, weil man aus Erfahrung weiß, dass Hotel-Restaurants in Wien einen schweren Stand haben. In Ritz-Carltons "Dstrikt" machte man einige klassische Fehler gleich einmal nicht: Das Restaurant hat einen eigenen Eingang, die Schwelle ist somit niedrig. Und man ging eine Kooperation mit dem local hero Wini Brugger ein, der dem Restaurant ein Gesicht verleiht. Etwas verwunderlich vielleicht, dass der Asien-Spezialist hier für eine "Heimat-Küche" sorgt, also Wiener Suppentopf, Seeforelle, Gabelbissen und natürlich Schnitzel. Das Rezept der Kärntner Kasnudeln stammt von Bruggers Schwieger-Oma, täglich frisch, mit Erdäpfel-Minze-Fülle, in Wien selten besser zu bekommen (9 €). Etwas elaborierter die Vorspeisen, bei den Hauptspeisen dann große Klassik: Neusiedlersee-Zander mit knuspriger Parmesan-Kruste – sehr gut (24 €). Die Steak-Karte spielt man letztlich auch hier, okay, als Beilage gibt`s dazu etwa sautierte Waldpilze oder "göttliches Kartoffelpüree". Die Zahl der genannten heimischen Top-Produzenten ist groß, die Weinkarte eindrucksvoll, der Service dem Ruf des Hauses gebührend.

Dstrikt, Wien 1, Stubenring 5-7,  01/311 88 110, Mo-So 12-14.30, 18-22.30, www.ritzcarlton.com/ en/Properties/ Vienna/Dining/ DISTRIKT