Salz & Pfeffer: O’Connor’s Old Oak

Über die englische Küche zu scherzen, ist ein beliebter Volkssport, zumindest bei den Ahnungslosen. Die anderen wissen, dass derzeit kaum wo so innovativ gekocht wird wie in Großbritannien, Tradition in keiner anderen Küche so kreativ modernisiert wird. Und die freuen sich daher auch, dass Gareth Smith, der schon vor zwei Jahren im Pub "Charlie P`s" so gut kochte, dass einem die Spucke weg blieb, wieder am Herd steht. Wieder in einem Pub, allerdings in einer weitaus weniger feinen Gegend als zuvor. Gemeinsam mit den Brüdern O`Connor renovierte er eine alte Ale-Tankstelle, jedoch nicht zu sehr, der Eindruck blieb durchaus typisch. Umso erstaunlicher, wenn "Chefgaz" perfekte Austern an den Tisch bringt, ebenso bei Wiens Top-Fischhändler gekauft wie der frische Kabeljau für die besten Fish ’n` Chips der Stadt (11,90 €) oder der irische Räucherlachs mit hausgemachtem Soda Bread – zum Niederbrechen gut (10,50 €). Confieren oder endlos langsames Garen sind Gaz` Lieblings-Hobbies, Schweinebraten etwa, aber auch Huhn oder Lamm, und den irischen Erdäpfelsalat muss man sowieso nehmen. Und das Beste: Mit den irischen Bieren passt das alles wunderbar. Wer einmal im O`Connor`s war, wird sich jedenfalls neue Witze einfallen lassen müssen.

O`Connor`s Old Oak, Wien 3, Rennweg 95, 01/236 67 21, Mo-Fr 11-1, Sa, So 15-1,

www.oconnors.at