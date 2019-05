Risolier Stefan Fak über die Faszination des Reises

Was ist das Faszinierende an Reis?

Stefan Fak: Reis zählt zu den wichtigsten sieben Getreidearten und bildet seit Jahrtausenden die Nahrungsgrundlage eines großen Teils der Menschheit: Im chinesischen Jangtse-Tal wurde bereits 7000 v. Chr. wild wachsender Reis gesammelt. Die Vielfältigkeit ist enorm – es werden über 10.000 Sorten kultiviert. Dagegen gibt es in Europa nur sehr wenige Reissorten im Supermarkt-Regal zu finden. Diesen Unterschied zwischen der Bedeutung des Korns in der Welt und der Präsenz in unserem Land finde ich faszinierend.

Wie wird man eigentlich Risolier?

Indem man sich jahrelang mit dem Thema Reis beschäftigt und sich dann so nennt. Das Wort ist eine Eigenkreation, aber ich finde, es trifft sehr gut, was ich tue. Ich bin nicht nur jemand, der sich mit Reis auskennt, mir geht es darum, mich vor dem Reiskorn zu verbeugen. Es gibt schließlich mehr als den Kochbeutel.