Die besten Frühstücks-Lokale Österreichs

Seine spitze Feder ist gefürchtet und dennoch ist sein Gesicht unbekannt – das behauptet KURIER freizeit-Restaurantkritiker Florian Holzer. Seit 15. Oktober ist eine Spezialausgabe des TAFELSPITZ 2017 in Form eines Best of seiner Restaurantbewertungen erhältlich. Neben Klassikern wie "Die besten Gourmetlokale" gibt es ebenso auf regionale Spezialitäten zugeschnittene Kategorien – beispielsweise, wo man in Wien die besten Schnitzel und Innereien bekommt, das Bosna in Salzburg am besten schmeckt oder welche Steckerlfischbratereien in Oberösterreich nicht verpasst werden sollten.

Im Interview spricht der Journalist über die Anfänge seiner Karriere, wie sein Berufsalltag aussieht und über die Knochenarbeit eines Wirten.

KURIER: Es gibt neben Tafelspitz drei sehr bekannte Restaurantführer am Markt: Wie wichtig sind solche Rang- bzw. Sammellisten für den Gast?

Florian Holzer: Schwer zu sagen, dafür gibt es keine Bedarfsstudien. Bis jetzt hat sich gezeigt, dass Wertungen funktionieren: Restaurants, die gut bewertet werden, werden gut besucht. In Anbetracht des Überangebots in der Gastronomie sind Auflistungen eine Hilfestellung.