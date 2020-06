Reise durch Europas Feinkostladen

Regionale Bodenständigkeit ist den Autoren ein Anliegen: "Wir lieben Genuss, aber er soll keinesfalls elitär sein", sagt Angelika Horowitz. Ihr Mann ergänzt: "Wenn ich höre, in einem einfachen Eckwirtshaus gibt’s ein tolles Gulasch, bin ich schneller dort als in einem Haubenlokal." Im Herbst fiebert der Genussmensch schon den Kohlsprossen entgegen, im Frühjahr den ersten heurigen Erdäpfeln – Angelika: "Da schwingt immer sehr große Ungeduld mit, ich werde fast täglich gefragt, wann es denn endlich so weit sei." Die Wochenenden verbringen die Autoren am Irrsee – hier gerät Essen zur speziellen Ingredienz der Entspannung: "Pures Glück ist es zum Beispiel, einen Fisch serviert zu bekommen, von dem man weiß, dass er vor Kurzem noch im See geschwommen ist. Oder sich Eier und Äpfel von der Bäuerin nebenan zu holen."

Dennoch: Um Essen alleine geht es dem Paar nicht – wichtig sei auch die Ethik des Genusses: "Ein zentraler Punkt ist der Kreislauf des Gebens und Nehmens zwischen Konsumenten und Produzenten. Und es ist befriedigend zu wissen, was man isst und woher es kommt. Außerdem haben wir bei unseren Besuchen in den Regionen erlebt, wie identitätsstiftend Produkte für Menschen sein können."

Als Beispiel nennt Horowitz den Bregenzer Wald: "Hier spürt man stark, wie sehr sich die Bewohner mit der Region und ihren typischen Lebensmitteln identifizieren. Das macht selbstbewusst und es wird eine Brücke geschlagen – zwischen alten Kulturlandschaften und Menschen, die sich mit Leidenschaft dem Werden und Gedeihen ihres Produktes widmen."