Rehravioli mit Eierschwammerln

ZUTATEN

für 4 Personen



Fülle:

180 g Rehfleisch, pariert und grob gewürfelt

50 g grüner (frischer) Speck, grob gewürfelt

50 g feine Schalottenwürfel

50 g gehackte Eierschwammerln

1 EL Butter

1 TL gehackte Majoranblättchen

1 TL gehackte Petersilie

je 20 g Knollensellerie und Karotten, sehr fein gewürfelt

1 TL Wildgewürz

Salz, Cayennepfeffer



Teig:

250 g Erdäpfel, gekocht und ausgedämpft

500 g Mehl (Type 405) Salz, 1 Ei

100 ml Wasser

Mehl zum Ausrollen



1 EL flüssige Butter

100 ml Gemüsefond



Schwammerlragout:

200 g kleine Eierschwammerln

1 EL Schalottenwürfel

2 EL Butter

Salz, Cayennepfeffer

Aufwand: einer von drei Punkten

Zubereitungszeit: 20 Minuten,

Preis: drei von drei Punkten

Kalorien: ca. 310 kcal/Person



Getränketipp: zart geholzter Chardonnay



Für den Teig die noch heißen Erdäpfel durch eine Presse drücken. Mit Mehl, einer guten Prise Salz und dem Wasser zu einem glatten Teig kneten. Kugel formen, in Folie wickeln, 1-2 Stunden kühl rasten lassen.



Fleisch samt Speck durch die feine Scheibe des Fleischwolfs drehen. Schalotten und Schwammerln in Butter andünsten, dann samt Kräutern, Gemüsewürfeln und Wildgewürz zum Fleisch geben, vermengen. Mit Salz und Cayenne abschmecken.

Teig hauchdünn ausrollen. Fülle mit reichlich Abstand in 8 Portionen auf eine Teighälfte setzen. Zwischenräume mit verquirltem Ei bestreichen. Die zweite Teighälfte drüberklappen, gut festdrücken. Ravioli ausstechen, in kochendem Salzwasser ca. 2 Minuten garen.



Für das Ragout Schwammerln und Schalottenwürfel in 1 EL Butter anschwitzen bis die Pilze beginnen Saft zu lassen. Mit Salz und Cayenne würzen, mit der übrigen Butter leicht binden. In tiefen Tellern anrichten.



Die flüssige Butter mit dem Gemüsefond erhitzen, dabei rühren, damit eine leichte Bindung entsteht. Die abgetropften Ravioli darin schwenken, dann je zwei samt Sud auf den Schwammerln anrichten. Als Garnierung passen hauchdünne, rohe Rote-Rüben-Streifchen und Schnittlauch.



Aus dem Buch "Lustvoll genießen", edition Fischer-Piepenbrock, Euro 62

