Proteinriegel aus Insekten

Inspiriert wurde Koch durch die drohende Lebensmittelknappheit infolge der wachsenden Weltbevölkerung, teilte die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Mittwoch mit. Insektenprotein eignet sich bestens als Nahrungsmittel, der Verzehr von Insekten ist jedoch in der westlichen Welt noch kaum verbreitet. Meinrad Koch hat deshalb einen Riegel entwickelt, bei dem die Tiere nicht mehr erkennbar sind. Dazu wurde aus dem Mehlwurm (Tenebrio molitor) ein Proteinextrakt gewonnen. Der gefriergetrocknete Extrakt diente als Basis.

Cooked tarantulas and cockroaches are displayed on

A chef slices up bull testicles in the kitchen bef

A chef holds a belt fish in the kitchen before the

Goat penises are prepared in the kitchen before th

A chef serves goat at the 110th Explorers Club Ann

Club member and a food critic known as Baron Ambro

A scorpion sits on a cupcake in the kitchen before

Whole cooked alligators are displayed before being

A chef serves a whole cooked alligator at the 110t

A person uses a mobile phone to take photos of who

Beim Anblick schwimmenderin der Schüssel kommt die Gänsehaut. Für den ersten Löffel erwische ich eine langeder schwarzen Soldatenfliege. Zu lang für den ersten Bissen. Ein zweiter Anlauf, diesmal mit mehr Müsli auf dem Löffel. Der Bissen schmeckt recht ordentlich – Müsli halt. Süßlich und ein seltsamer Beigeschmack. Bin ich nicht der Müsli-Typ oder nicht der Larven-Typ? Einesolo am Löffel soll die Geschmacksverwirrung aufklären. Insekten-Kenner beschreiben jene toten Tierchen am ehesten mit gerösteten Erdnüssen. Lieber wäre mir der Geschmack von Walnüssen, aber mit Erdnuss-Aromen am Gaumen könnte ich gut leben. Es knackt zwischen den Zähnen als würde ich auf eine trockene Linsenhülle beißen. Ein rauchiger, schwefliger Nachgeschmack macht sich breit. Die Aromen steigen aufdringlich in die Nase.

Katharina Unger (23) bezeichnet sich als "Allesesserin". Die studierte Industriedesignerin entwickelte für ihr Diplom an der Angewandten einen Insektenbrutkasten für die Aufzucht in den eigenen vier Wänden. Die Farm 432 soll den Hunger auf Eiweiß in den eigenen vier Wänden stillen. Rund 500 Gramm Larven lassen sich mit dem Gerät pro Woche "ernten". Als mögliches "Einstiegsinsekt" für den europäischen Gaumen bezeichnen sie Heuschrecken: "Sie sind optisch am wenigsten gewöhnungsbedürftig und geschmacklich durchaus mit Shrimps vergleichbar", erzählt Katharina Unger . Nach zahlreichen Versuchen entschied sie sich mit ihrer Geschäftspartnerin Julia Kaisinger (26) aber für die Larven der schwarzen Soldatenfliege, denn im ausgewachsenen Stadium leben die Fliegen rund acht Tage und brauchen nur Wasser. Die Larven ernähren sich von toten organischen Substanzen (saprophag).