Produktrückruf: Schädliche Pflanzeninhaltsstoffe in Lidl-Popcorn

Der Hersteller XOX Gebäck GmbH hat sein Produkt "Snack Day Popcorn süß, 200g" zurückgerufen. Es wurden erhöhte Mengen an Tropanalkaloiden nachgewiesen. Tropanalkaloide sind laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die in einer Vielzahl von Pflanzen vorkommen, vor allem in Nachtschattengewächsen wie etwa dem Bilsenkraut, dem Stechapfel und der Tollkirsche. Tropanalkaloide sollen Fressfeinde von Pflanzen fernhalten, beim Menschen können sie zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit führen.