Prämiertes aus Wiens Kellern

Ab Mittwoch wird der Arkadenhof des Wiener Rathauses wieder zur großen Genussmeile umfunktioniert. Drei Tage lang kann man dann dort bei freiem Eintritt die 122 besten Tropfen der Wiener Winzer verkosten.

67 dieser mit Gold prämierten Weine gehen am Dienstag ins Rennen um den Wiener Weinpreis 2012, der durch Bürgermeister Michael Häupl verliehen wird. Vom Wiener Gemischten Satz, der nach der Bezeichnungsverordnung erstmals vinifiziert wurde, bis zum Grünen Veltliner reicht das vielfältige Angebot für Weinliebhaber.

Damit einem der Wein nicht zu schnell in den Kopf steigt, werden vor Ort auch passende Happen von den Top-Gastronomen der Stadt serviert. So wird Helmut Österreicher ( Österreicher im Rathauskeller) die Besucher mit einem Schweinslungenbraten mit Vitalkruste auf Schwammerlragout verwöhnen. Haya Molcho (Neni am Naschmarkt) bereitet hingegen einen würzigen " Jerusalem Teller" zu, Luigi Barbaro (Martinelli) kredenzt den Gästen die italienische Kreation "Cavatelli ai frutti di mare e all`aroma dei limoni di Sorrento" und das Restaurant Fadinger wartet mit "Steingarnelen vom Rost an Spice-Glasnudelsalat" auf.

Die kulinarischen Schmankerln kann man zu kleinen Probierpreisen um je 4 € erstehen. Zusätzlich werden auch noch ausgewählte österreichische Käsesorten angeboten. Durchkosten und sich selbst ein Bild von der hohen Qualität der Wiener Weine machen, lautet also die Devise.