Parmesan aus italienischem Erdbebengebiet kommt in Österreich an

Nach dem Erdbeben in der Emilia Romana am 22. Mai ist via Facebook eine außergewöhnliche Hilfsaktion gestartet worden: "SOS Parmesan". Einstürzende Hallendächer haben enorme Mengen des würzigen Käses beschädigt, der dadurch nicht mehr für den normalen Verkauf geeignet ist. Ein Teil davon kommt jetzt nach Österreich und wird an die Besteller ausgeliefert - dieses Geld wird für die Opfer des Bebens verwendet. Die in Wien lebende Agnese Zotti hat entsprechende Initiativen aus ihrer früheren Heimat zum Vorbild genommen. In Facebook fanden sich hierzulande 1.600 Unterstützer der Aktion, fast 4.000 Kilogramm Parmesan wurden bestellt. Diese werden nun an diesem Donnerstag und Freitag per Lkw bei verschiedenen Abholstationen in Österreich angeliefert.

Dort können auch verschiedene Hilfsgüter abgegeben werden. Ein Highlight wird am Donnerstag ab 20.00 Uhr ein Fest in "Herrmanns Strandbar" in Wien sein. An diesem Abend wird auch Angelo d`Aiello teilnehmen, Vizebürgermeister der Gemeinde Finale, die vom Erdbeben am stärksten getroffen wurde. Er und Gemeinderat Massimiliano Righini werden den Parmesan verteilen und auf die katastrophale Situation der Bevölkerung im Erdbebengebiet hinweisen. Es wird eine Portion Nudeln mit Parmesan plus Getränk gegen eine freiwillige Spende serviert. Die Einnahmen werden für den Wiederaufbau von Häuser, Schulen und Kindergärten gesammelt und überwiesen.