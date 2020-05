Paolo Di Groce: Kämpfer für eine Idee

Slow Food wirkt aber auch im Kleinen. Die lokalen Organisationen in Österreich veranstalten Besuche bei Bauern oder Essen, die den kulinarischen Alltag sprengen. Weltweit hilft die Organisation lokalen Produzenten, ihre guten Sachen dorthin zu bringen, wo man sie schätzt. Ein bisschen Marketing darf es dann schon sein, wenn es sich zum Beispiel um Marmeladen aus einen Dorf in Transsylvanien handelt. Sie werden in Körben verkauft, die - ebenfalls dort - handgemacht wurden.