Palais Coburg hat die weltbeste Weinauswahl

Das Wiener Palais Coburg, zwischen Hotel Mariott und Gartenbaukino am Ring gelegen, hat einiges für Gourmets und Kulturinteressierte zu bieten. Seine Attraktionen sind nicht nur die ausgezeichnete Spitzenküche von Silvio Nickol oder die letzten, noch erhaltenen Reste der alten Wiener Stadtmauer. Seit kurzem zeichnet diesen Platz noch etwas aus: Das Magazin „The World of Fine Wine“ ernannte die Weinkarte des Restaurants zur umfangreichsten der Welt. Ein guter Grund, sich diesen zur Hochburg des Weines geadelten Keller genauer anzuschauen. „Head of Wine“ Wolfang Kneidinger , der Chef-Sommelier des Hauses, führt seine Gäste an kunstvoll mit kostbaren Weinflaschen dekorierten Wänden in die Tiefe.