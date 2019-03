One Pot: So geht Kochen für Kinder wirklich schnell

Damit es nicht nur gesund ist - Achtung: Abtörner für Kinder - sondern auch verlockend aussieht, müssen ein paar Grundregeln eingehalten werden.

Gemüse verstecken

Fein geschnittenes oder püriertes Gemüse in den Speisen verstecken, etwa in der Sauce. Wenn sich Kinder an den Geschmack gewöhnt haben, kann man den Inhalt erkennbarer machen.

Gemüse zuerst geben

Wer hungrig ist, lässt sich eher zu einem ungeliebten Gemüse überreden als ein Kind, das eigentlich schon genug gegessen hat.

Neues ausprobieren

Je früher Kinder neue Geschmäcker ausprobieren, desto leichter gewöhnen sie sich daran. Rohkost und Salate sind dabei reizvoller als gekochtes Gemüse, so Pichl.

Lieblingsgericht gesünder machen

Es muss nicht immer Spaghetti Bolognese sein, man kann ruhig auch mal eine vegetarische Variante ausprobieren.

Jeden Tag etwas Gesundes

Routine schmeckt: Wenn es täglich etwas mit Vitaminen vor oder nach dem Essen gibt, gewöhnt man sich daran.

Auf Geschmacksverstärker verzichten

Fertigprodukte wie Tomatensaucen enthalten Geschmacksverstärker, an die sich Kinder gewöhnen. So sehr, dass für sie irgendwann eine natürliche Tomatensauce gar nicht mehr normal schmeckt. Vom Salzgehalt ganz zu schweigen. Wer es mit natürlichen Inhalten probiert, ist überrascht, wie sehr man sich an wenig würzen gewöhnen kann.

