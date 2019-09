Oktoberfest: In diesem Zelt gibt es das teuerste Bier

Diesen Freitag eröffnet das größte Volksfest der Welt: Seit 1810 findet das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München statt. Wie jedes Jahr steigen auch heuer die Bierpreise auf dem Oktoberfest: Eine Auswertung von Statista dokumentiert die Preisentwicklung der vergangenen Jahre und zeigt, in welchem Zelt Sie das billigste Bier trinken können.

Weit unter dem Durchschnittspreis gibt es das Bier in der Augustiner-Festhalle. Die Maß Bier kostet dort 11,40 Euro. Ebenso günstig, nämlich um 11,50 Euro, gibt es die Maß in der Ochsenbraterei. Am teuersten ist es wie in jedem Jahr im Weinzelt, mit 15,90 Euro pro Maß. Dort kostet übrigens auch ein Liter Wasser stolze 12 Euro.