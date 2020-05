Österreich am Teller: Wiener Schnitzel

Gegen diese These spricht, dass in der Wiener Küche eingewanderte Rezepte immer ihre Originalnamen behalten haben, vergleiche Palatschinke, Risi e bisi oder Gulasch. Eine andere Geschichte erzählt vom Feldmarschall Radetzky, der als Kulinariker erfolgreicher gewesen sein soll als in seinem Job als Feldherr. Radetzky hätte dem Kaiser das Rezept aus der Lombardei mitgebracht, heißt es. Wissenschafter bezweifeln diese These. Das Backen in Bröseln war ja in Venedig schon vor vielen hunderten Jahren en vogue, nachdem das Verzieren mit Gold verboten worden war. Auch die Tatsache, dass die Rezeptur des Backhendls in einigen Schriften vor Radetzkys Zeit (1719) erwähnt wird und es ja vom Backen eines Hendls bis zum Backen eines Kalbsschnitzels nicht so ein großer evolutionärer Schritt ist, spricht gegen die Radetzky-These. Vom Wiener Backhendl zum Wiener Schnitzel, klingt nicht so glamurös wie die Mailand-Legende, aber wen kümmert das, wenn das Schnitzel schmeckt.