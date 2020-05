Österreich als Urlaubsziel für Feinschmecker?

Dabei ist es mit der Wahrnehmung Österreichs als Reiseziel für kulinarisch interessierte Menschen noch nicht so weit her. Deutsche Feinschmeckermagazine berichten regelmäßig über das Treiben an den österreichischen Herden und die Weine der Winzer. Doch der Michelin macht seit zwei Jahren wieder einen Bogen um Österreich und führt nur die Städte Wien und Salzburg in seinem Führer "Main Cities of Europe". Die amerikanische Bloggerin und Gastrosophin Jennifer Iannolo ("The Gilded Fork"), die bei der Konferenz ebenfalls sprechen wird, führt Österreich auf ihrer Site nicht einmal in der Liste kulinarischer Reiseziele. Dafür Polen und Griechenland.