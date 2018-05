ÖBB-Caterer durch Zukauf jetzt Essenszusteller

Mit www.officemenu.at bietet das Cateringunternehmen DoN Group, das auch ÖBB-Fernzüge versorgt, nun auch Zustellessen für den Büroalltag in und um Wien. "Dieses Konzept für gesündere und ausgewogenes Essen auf Frischebasis passt ganz ausgezeichnet zu unserem Selbstverständnis", so DoN-Chef Josef Donhauser in einer Aussendung am Donnerstag. Das Angebot zielt auf KMU, die keine Kantine haben.

Der Schritt zum Zusteller ist Folge von aktuellen Zukäufen von DoN. Mehrheitlich übernommen wurde die im Wiener Neudorfer Industriezentrum beheimatete Lux&Lauris Catering GmbH mit 3,5 Mio. Euro Umsatz und 30 Mitarbeitern. Damit gehört auch die Lux&Lauris-Tochter officemenü fresh food and delivery GmbH,gehört ab sofort zur DoN Group. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.