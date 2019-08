Neues Restaurant: Wrapstars sind jetzt sesshaft

Sechs Jahre Festivals haben fast gereicht – das Trio Marko Ertl, David Weber und Matthias Kroisz kratzte jeden ersparten Cent für das erste Lokal „Wrapstars“ zusammen. Am Ende hat es aber doch noch eine Finanzspritze via Crowdfunding gebraucht: 30.000 Euro fetteten das Budget der Wrappers auf.

Als Standort haben sie sich das ehemalige Chimbiss in Mariahilf ausgesucht: "Wegen des Denkmalschutzes hat sich der Umbau etwas verzögert. Die Küche war für uns zu groß dimensioniert: Sie ist jetzt seitlich im Lokal. Dadurch wirkt der Raum luftiger und größer", berichtet Ertl.

Auf den Foodtruck will das Trio weiterhin setzen: "Der Truck hat alles erst ermöglicht: Neben dem Catering finanziert er uns vorerst." Jeden Tag steht dieser an zwei Standorten für das Mittagsgeschäft in Wien. Zudem lässt er sich für Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern buchen und steht bei Festivals.

Was isst denn die junge Generation am liebsten, wenn sie unter freiem Himmel feiert? "Den Wrap mit Gouda, Avocado und Barbecue-Sauce. Wir bieten auf Festivals nur noch diesen einen an, weil ihn sowieso alle bestellen würden."