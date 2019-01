Neuer Trend: Roher Fisch und Reis in einer Schale

Roher Fisch, viel Reis und Würzsaucen – kein Wunder, dass manche von einer offenen Sushi-Rolle reden. Bekannter ist der aktuelle Esstrend aber als „ Poke Bowl“. Das kommt derzeit in Wien gut an, das Wiki Wiki Poke in der Wipplingerstraße ist gut besucht – auch an windigen Jänner-Abenden. Der Gedanke an Hawaii verspricht ein bisschen Wärme.