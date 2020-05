Neuer Luxus: Kaffee und Schokolade

Was die Wiener in ihren Kaffeehäusern erfreut, ja, deren Existenz eigentlich möglich macht, was wir uns zwischendurch als Ristretto in kleine Tassen gießen lassen, dessen Preis ist an den Rohstoffbörsen in den letzten Monaten um 50% gestiegen. Sie haben richtig gelesen: Fünfzig Prozent (die Hälfte von Hundert). Und: Rohstoffbörsen. Denn die Börsenbroker und Hedgefonds, denen der Rest der Welt so angenehme Dinge wie Wirtschaftskrisen und Bankenschirme verdankt, haben einen enormen Einfluss auf die Preise von Lebensmitteln. Sie spekulieren mit den Preisen von dem, was wir täglich essen und trinken. Es ist also nicht so, dass der Kaffee teurer wurde, weil Merryl Streep in ihrer afrikanischen Kaffeeplantage wegen eines Brandes einen Ernteausfall hatte.