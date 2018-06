Nazi-Wortspiel und Reichsadler: Cola-Hersteller in der Kritik

Kate Boyle im US-Bundesstaat Utah hat erst auf den zweiten Blick gecheckt, was sie da im Regal gesehen hatte: Ein durchsichtiges Cola mit der Aufschrift "Not See Kola" und einem Adler auf dem Etikett. "Not see" laut ausgesprochen, das klingt wie "Nazi"; und der Adler auf dem Etikett ist ein deutscher Reichsadler. Also: Nazi-Cola.

Sie tat, was Menschen heutzutage tun, wenn sie sich ärgern: Sie twitterte. Dass sie "schockiert" sei, dass so ein Produkt verkauft werde: "Sechs Millionen Juden wurden von den Nazis ermordet." Und beschwerte sich bei der Kette Maceys, wo sie ihren Einkauf getätigt hatte. Maceys reagierte prompt und auch via Twitter: Die Produkte des Herstellers "Real Soda in Real Bottles" würden umgehend aus den Regalen entfernt.