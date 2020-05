Natürlicher Tod: Kennedy's Koch mit 86 gestorben

Eleganz, wie sie Jacky Kennedy wohl nicht nur auf dem Teller liebte, sollte auch beim Essen gepflogen werden. Bis dahin aß man im weißen Haus, so darf vermutet werden, wohl so, wie man in Amerika überall gegessen hat, also wenig bemerkenswert. René Verdon verzichtete auf Tiefkühl- und Dosenware, amerikanische Beiträge zur kulinarischen Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit. Er schuf saisonale und frische Produkte und Zutaten herbei. Ja, er baute auf dem Garten des Weißen Hauses Gemüse an.