Mut, den man nicht kaufen kann

Wer das burgenländische Pamhagen heute noch nicht kennt, der wird diesen Ort wahrscheinlich auch nie in seinem Leben besuchen. Warum? Pamhagen liegt hart an der Grenze zu Ungarn, und - um eine abgedroschene Phrase zu strapazieren - exakt dort, wo die Füchse einander Gute Nacht! bzw. Jó észjakát! wünschen. Auch für den Landwirt Werner Michlits sen. war es hier vor mehr als 20 Jahren sehr eng. Die Grenzbalken waren noch unten. Die Schengengrenze lag nebenan. Michlits - seiner Zeit voraus - entschloss sich nach Ungarn zu expandieren. "Irgendwie hatten die Michlits' damals schon die richtige Nase", sagt ein älterer Mann aus Pamhagen.



Haben die Michlits' - bekannt ist der Familienbetrieb auch unter dem Namen Meinklang - heute noch die richtige Nase fürs Geschäft? Glaubt man Barbara van Melle von Slow Food, lautet die Antwort: Ja. Sie hält große Stücke auf den Mischbetrieb und hat bemerkt: "Die Landwirtschaft der Familie Michlits war schon bio, als andere noch gar nicht wussten, was das heißt."

Horrorshow "Ob wir wirklich die ersten waren, kann ich nicht sagen", sagt Demeter-Winzer Werner Michlits jun. Was er sagen könne, sei: "Der Beginn war ein Horror. Die Bezeichnung Spinner war noch die kleinste böse Nachrede."

Heute sei die Situation besser, so sein Bruder Lukas, der für die Apfelplantagen und Viehzucht zuständig ist: "Doch wenn ich nächtens in den Weingärten Tee oder Jauche spritze bezeichnen mich manche noch immer als Schamane." In der Nacht wird deshalb gespritzt, weil die Verdunstung sehr gering ist.