Moskau, Stadt der Gourmets

Österreichs Botschafterin Margot Klestil-Löffler kauft gerne im Luxusladen Asbuka Wkusa ("ABC des Geschmacks") ein. "Österreichische Waren vermisse ich dort noch ein bisschen." Ihre Exzellenz hat sich fest vorgenommen, mehr steirische Köstlichkeiten bei Botschaftsempfängen anzubieten. Klestil-Löffler hält auch die olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 und die Fußball-WM 2018 in Russland für geeignete Markteintritts-Plattformen.



Geld spielt anscheinend keine Rolle in der Welt der Reichen und Schönen. Wer sich in der goldenen Einkaufsmeile von Moskau eine Luxuswohnung um 40.000 Euro pro Quadratmeter leistet, gibt auch ohne viel Grübeln fürs leibliche Wohl Unsummen aus. Was aus Österreich ist also gefragt? Darbo-Marmelade etwa ist schon dick im Geschäft. Bei Kernöl fremdelt man noch. "Ein Prozent der Russen kennt es, also 1,4 Millionen Menschen", hält Paul Bruck diese Exportschiene für ausbaubar.



Platzieren wird sich Steirerkren, im Ausland Lieblingskren genannt und im Glas erhältlich. Wer dran dreht, dem sticht Schärfe in die Nase. Mit ein bisschen Schwefel ist diese Frische zu konservieren. "Russen sind Krenesser", weiß Herbert Hörlein, Seniorchef der Feldbacher Fruit Partners.