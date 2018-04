Mit Kohle gestreckter Kaffee beschlagnahmt

Vietnam ist berühmt für seinen besonderen Kaffee, der speziell aufgebrüht und mit Kondensmilch getrunken wird. Dass nicht immer Kaffee drinnen ist, wenn es drauf steht, gab die vietnamesisches Polizei bekannt: Diese hat in dem asiatischen Land in einer Rösterei 15 Tonnen gepanschtes Kaffeepulver beschlagnahmt. Der zum Verkauf verpackte Kaffee sei mit Kohlepulver und gemahlenen Bohnenschalen gemischt und geröstet worden, berichteten vietnamesische Medien am Mittwoch.