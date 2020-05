Metzger als Geheimtipp: Langwallner in Zell am Moos

Der Langwallner gilt in Oberösterreich, in der Region um den Mondsee als Geheimtipp. Tatsächlich ist der Leberkäse am Vortmittag, wenn alles frisch ist, wirklich zu empfehlen. Und vielleicht ein kleines Bier an der Budel des Geschäfts. Auch die anderen Waren, selbst produziert, die die Familie Langwallner in ihrem kleinen Geschäft im Ortszentrum anbietet, sind ordentlich, fantasievoll und wie man es sich von einem Metzger am Land vorstellt. In einem kleinen Gasthaus gibt es das Kalb und anderes, was man hier kaufen kann, auch zubereitet. Kulinarische Wunder sollte man sich dabei nicht erwarten, aber solide Gasthausküche.