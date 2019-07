Mein Lokal, Dein Lokal: Wiener Restaurant stellt sich Mike Süsser

TV-Koch Mike Süsser kommt mit seiner Doku-Soap "Mein Lokal, Dein Lokal" kommende Woche nach Wien. Das Team im Burger-Restaurant Addicted to Rock stellt sich in der aktuellen Wien-Ausgabe dem Vergleich.

Eine Woche lang sind Stummer und vier Gastrokollegen in Wien unterwegs und kosten sich durch die jeweilige Speisekarte der anderen. Im Finale am Freitag gibt Süsser sein Experten-Urteil im neueröffneten Standort in den Stadtbahnbögen. Die Verkoster erwartet Paradeiser-Avocad-Tartar, Burger, Ripperl und Cheesecakecreme im Glas.

Ob das am Ende für den Sieg reicht? Stummer: "Es ist ein sehr fairer, sportlicher Wettkampf mit tollen Gastronomen. Jeder für sich hat ein super Konzept, so dass wir am Ende alle Gewinner sind." So viel darf er verraten: "Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und es war schön, so nette Kollegen vom Fach kennenzulernen."