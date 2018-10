Meghan überraschte in Australien mit selbstgebackenem Bananenbrot

Herzogin Meghan und Prinz Harry reisen gerade durch Neuseeland, vergangene Woche waren sie in Australien. Die Australier sind immer noch vom Besuch des royalen Paares auf einer Farm in Dubbo, New South Wales, verzückt. Dort wollten Meghan und Harry auf die Notlage von Bauern angesichts der aktuellen Dürre der Nation aufmerksam machen. Meghan brachte spontan ein selbstgebackenes Bananenbrot mit – und überraschte damit alle.

Die schwangere Meghan buk das Brot im Admiralty House in Sydney zu Beginn der königlichen Tour. Sie gab bei dem Besuch auch die besonderen Zutaten ihres Rezepts Preis: In ihrem Bananenbrot waren nämlich auch Schokoladenstückchen und Ingwer.

Benita Woodley, deren Eltern die 3000 Hektar große Farm besitzen, sagte, der königliche Kuchen sei „köstlich“. In den sozialen Medien erhielt Meghan viel Lob für ihre Backkünste.

Die Herzogin brachte zum dem Besuch bei der Bauernfamilie auch eine Schachtel mit Fortnum und Mason „Royal Blend“-Tee.