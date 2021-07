Meeresschätze

GaultMillau entführt Sie heute auf eine Zeitreise – in die malerische Kvarner Bucht, beliebte k.-u.-k.-Destination am Meer, die in der Jetztzeit gelandet ist. Dazu gehören Orte wie Opatija, Lovran, der Nationalpark Gorski Kotar und die Inseln Rab, Krk, Cres und Losinj. Nicht nur die relativ kurze Autofahrt – fünfeinhalb Stunden – ist ein Argument für die Reise. Wir haben hier für Sie auch gut gegessen, getrunken und geschlafen. Die Kvarner Bucht ist für Gourmet-Reisende von besonderem Reiz. Einige Restaurants haben wir vom Gault Millau uns näher angesehen.